Окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман
Російські війська втретє обстріляли залізничний міст через Дністровський лиман, що на Одещині.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram.
Він додав, що серед залізничників постраждалих немає.
"Ступінь пошкодження інфраструктури визначимо після обстеження після відміни повітряної тривоги", – зазначив Камишін.
Нагадаємо, що 26 квітня російські військові вперше обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. Рух було перекрито. Повторний обстріл окупанти здійснили вранці 27 квітня. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону.
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