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Окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман

міст,білгород,дністровський

Російські війська втретє обстріляли залізничний міст через Дністровський лиман, що на Одещині.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram.

Він додав, що серед залізничників постраждалих немає.

"Ступінь пошкодження інфраструктури визначимо після обстеження після відміни повітряної тривоги", – зазначив Камишін.

Нагадаємо, що 26 квітня російські військові вперше обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. Рух було перекрито. Повторний обстріл окупанти здійснили вранці 27 квітня. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону. 

Автор: 

залізниця (835) міст (390) Одеська область (247) Укрзалізниця (4802)


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