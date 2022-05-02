Кабмін доручив Мінрегіону встановлювати норми ціноутворення у будівництві

Кабінет міністрів уповноважив Міністерство розвитку громад та територій контролювати ціноутворення у будівництві.

Відповідна постанова Кабміну №499 від 29 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до положення про Міністерство розвитку громад та територій, якими до повноважень Мінрегіон віднесено "розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування (крім автомобільних доріг загального користування), що будуютьсяˮ, а також контроль дотримання кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві.

Водночас до положення про Міністерство інфраструктури України внесено уточнення, згідно з яким до повноважень цього міністерства віднесено формування "методики і правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користуванняˮ.

Як повідомлялося, на засіданні 29 квітня Кабінет міністрів також затвердив низку порядків, які регламентують надання тимчасового житла переселенцям:

Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО;

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО.

При цьому визначено наступні механізми формування фонду житла для ВПО: викуп житла, будівництво фондів тимчасового житла, реконструкція наявних будинків і гуртожитків, передача житла в комунальну або державну власність, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду.