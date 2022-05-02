Найбільші мережі АЗС обмежили продаж пального

Великі мережі АЗС запроваджують обмеження на продаж пального в одні руки через дефіцит пального.

Зокрема, мережі ОККО та WOG заявили про тимчасове обмеження продажу у об’ємі 10 л одному покупцю і лише за наявності картки лояльності або додатка.

"Вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку або оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE", – йдеться у повідомленні мережі WOG.

"Наші гості, що мають карту Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 і PULLS Diesel – від 10 л в одне авто. Наші гості, які не мають картки Fishka, можуть заправити своє авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – 5 л в одне авто", – зазначає мережа ОККО.

Вона уточнює, що непреміальні бензин А-95 та дизельне паливо, як і раніше, доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картами та талонами. Водночас обмежень на продаж автогазу немає.

WOG додає, що система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично, а ОККО – що ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше ніж через 2 години.

Згідно з інтерактивними картами обох мереж, незважаючи на ці декларації, різні види пального відсутні у вільному продажу на багатьох АЗС у Києві, центрі, на сході та півдні країни.

Своєю чергою мережа АЗК "БРСМ-Нафта" запровадила обмеження на відпуск бензину марки А95 Євро в об’ємі до 20 л, А95 "Преміум" (32% біоетанолу) – 50 л, дизельного палива – 50 л та автогазу – 30 л.

"На жаль, з постачанням пального поки що все дуже складно. Пошук водіїв, бюрократія з отриманням документів, переговори про закупівлю в Європі – все це суттєво ускладнило та затягнуло терміни постачання. Але найголовніше, завозити пальне бензовозами – це зовсім інша справа, ніж коли воно поставляється залізницею і набагато більшими обсягами. Тому змушені запровадити обмеження на відпустку пального", – написав директор зі стратегічного розвитку компанії Олександр Мельничук на своїй сторінці у Facebook.

Водночас власники авто відзначають, що обмеження на продаж пального запровадили і інші мережі АЗС, зокрема, "Авіас", що входить до найбільшої консолідованої мережі групи "Приват".

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Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 квітня вніс зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, підвищивши граничний рівень торговельних надбавок. Уряд підвищив граничний рівень торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%). При цьому у розрахунку регульованої ціни також підвищено витрати на зовнішнє логістичне забезпечення з $50 до $80 за тонну.

Крім того, уряд дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на "брендове преміальне" пального за умови, що вони також продають пальне за регульованими державами цінами, тоді як раніше вона не могла перевищувати регульовані державою "стелі" більше ніж на 5%.

За оцінками Кабміну, ці рішення мають вирішити проблему дефіциту пального, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання, як максимально швидко ввезти їх на територію України.