Путін підписав указ про контрсанкції проти країн Заходу

Президент РФ Владімір Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у відповідь у зв'язку з недружніми діями деяких іноземних держав та міжнародних організацій".

Про це повідомив офіційний сайт Кремля.

Згідно з документом, Росія забороняє експорт продукції та сировини особам і юридичним особам, які знаходяться під санкціями.

Також забороняється проведення операцій із іноземними фізичними особами та компаніями, які постраждали від санкцій у відповідь, і дозволяється російським контрагентам не виконувати зобов'язання перед ними.

Указ набуває чинності з дня його офіційного опублікування та діє до скасування встановлених ним спеціальних економічних заходів.

Водночас перелік осіб, порти яких запроваджуються російські контрсанкції, в указі не визначено – його у 10-денний термін має підготувати уряд РФ.

Раніше голова європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Москви, який зокрема передбачатиме виключенняще низки російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT.