Мін’юст оприлюднив перелік нотаріусів для посвідчення угод із цінним майном

Міністерство юстиції затвердило перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Відповідний перелік затверджено наказом Мін’юсту №1760/5 від 3 травня і оприлюднено на сайті міністерства.

До вказаного переліку включені державні та приватні нотаріуси України, які перебувають на своїх робочих місцях та фактично здійснюють нотаріальну діяльність, а також відповідають критеріям, встановленим постановою Кабміну.

"Перелік сформовано за результатами опрацювання заяв нотаріусів, поданих в перші два дні з дня набрання чинності Постановою, та щодо яких наявна вся необхідна інформація. Зазначаємо, що перелік містить застереженням про заборону вчинення певними нотаріусами окремих нотаріальних дій", – уточнили в Мін’юсті.

Нотаріуси, включені до переліку, отримали право в умовах воєнного стану посвідчувати:

договори щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна;

спадкові договори;

договори іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

договори про визначення розміру часток у праві спільної власності, поділу спільного майна подружжя (виділу з нього);

договори позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки;

договори відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення);

довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа;

засвідчувати справжність підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи;

видавати свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися.

Водночас нотаріуси, включені до переліку із застереженням про заборону вчинення ними окремих нотаріальних дій, мають право вчиняти виключно нотаріальні дії щодо цінного майна, на які не поширюються такі застереження.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану, їх зможуть посвідчувати нотаріуси, внесені Мін’юстом до окремого реєстру.