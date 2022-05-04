Британія розширила санкції проти російських банкірів та оборонних підприємств (оновлено)

Велика Британія ввела санкції проти голови російського банку "ФК Открытие" Михайла Задорнова та голови правління "Совкомбанку" Дмитра Гусєва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду країни, передає Інтерфакс-Україна.

До списку санкцій також увійшли заступник голови "Открытие" Тетяна Нестеренко (колишня перша заступник глави Мінфіну РФ) і Дмитро Левін, а також заступник голови "Совкомбанку" Олег Машталяр.

Усі перелічені особи також входять до списку санкцій Мінфіну США. "Открытие" та "Совкомбанк" одними з перших опинилися під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а також були відрізані від системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Крім того, Велика Британія внесла до санкційного списку ряд технологічних та оборонних підприємств, а також пропагандистських центрів в Росії.

Зокрема, санкції запроваджено щодо російських НДІ "Вектор" та "Молекулярної електроніки", підприємств "Ижмаш - беспилотные системы", "КАМАЗ", МФТІ, "Машприборинторг Волна", Центр судноремонту "Дальзавод", ВАТ "Радиоавионика", Науково-дослідний та конструкторський інститут енерготехніки ім Н.А. Доллежаля, СП АТ "Интеграл СПб", Чебоксарського заводу електрообладнання, АТ "Байкал Электроникс", ВАТ "Авангард", а також аналітичного центру "Катехон".

Як повідомлялося, санкції також запроваджено проти низки російських пропагандистів. Загалом, до британського санкційного списку додано 63 фізичні та юридичні особи.

Санкційний режим передбачає заморожування активів юридичних та фізичних осіб на території Великої Британії.

Як повідомлялося, голова європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Москви, який зокрема передбачатиме виключенняще низки російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT.