Євросоюз заборонить росіянам купувати нерухомість, – Bloomberg

У Європейському союзі пропонують у рамках нових санкцій проти Росії заборонити угоди з нерухомістю на території союзу з громадянами, жителями та юридичними особами РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на документ щодо запланованих санкцій, передає Інтерфакс-Україна.

"Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод із нерухомістю з російськими громадянами, жителями та юридичними особами, забороняючи продаж або передачу, прямо чи опосередковано,"нерухомого майна", – пише агентство.

Заборона, що пропонується, поширюється на росіян, які не є громадянами ЄС і не мають посвідки на проживання в країнах союзу. Захід не належить до тих, хто має громадянство або дозвіл на проживання в Європейській економічній зоні або Швейцарії.

Bloomberg зазначає, що сам захід набуде чинності в разі, якщо відповідну пропозицію схвалять країни-члени ЄС цього тижня.

Раніше в середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що серед інших санкцій, що пропонуються Єврокомісією, – відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT трьох російських банків, у тому числі "Сбєрбанку", заборона мовлення в ЄС трьох великих державних телеканалів Росії, а також заборона надання російським компаніям послуг низки європейських спеціалістів. Крім того, ЄК пропонує ввести поетапну відмову від імпорту російської нафти, яка, за словами фон дер Ляйєн, має зайняти шість місяців і завершитися до кінця 2022 року.