Фінляндія виділить 70 мільйонів євро Україні та направить додаткову військову техніку
Фінляндія виділить 70 млн євро допомоги Україні та відправить додаткову військову техніку.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми ухвалили рішення про виділення 70 млн євро, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додаток до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією. Внесок, який потребує схвалення парламенту, становитиме близько 70 млн євро. Ми також ухвалили сьогодні рішення відправити додаткову військову техніку Україні", – сказала вона.
Як повідомлялося, Європейський Союз виділить 200 млн євро для внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Також уряд Великої Британії виділив ще 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш уразливих людей, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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