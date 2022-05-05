Видання Financial Times підрахувало критичну ціну нафти для бюджету Росії

Російська економіка здатна витримати удар від нового пакету запланованих європейських санкцій, якщо країні вдасться переорієнтувати експорт нафти в Азію навіть з дисконтом на рівні близько 50% до ціни нафти Brent.

Про це пише видання The Financial Times з посилання на власні підрахунки.

Видання прогнозує, що запровадження ембарго на імпорт нафти з РФ до країн ЄС прискорить зростання цін на світових ринках. Наразі вартість Brent перевищує $110 за барель, тоді як російська марка Urals через санкції та репутаційні ризики торгується в районі $70 за барель. Однак і ця ціна перевищує потреби російського бюджету.

"Російський бюджет сильно залежить від експорту нафти, на який припадало 45% загального доходу в 2021 році. Проте уряд впорається, навіть якщо російські виробники зможуть продавати свою нафту за ціною $44 за барель або вище", – повідомляє видання.

За даними FT, потенційні покупці російської нафти у випадку запровадження європейського ембарго перебувають у азіатських країнах. Зокрема, незалежні НПЗ Китаю вже збільшили закупівлі, але водночас великі державні трейдери КНР поки що уникають імпорту нафти з Росії, побоюючись західних санкцій.

Водночас аналітики вказують, що Москві буде непросто перенаправити потоки нафти до Азії. Частка європейських країн у структурі експорту російської нафти становила 60%, тоді як Китаю – втричі менше. При цьому трубопровідна інфраструктура здебільшого орієнтована на транспортування нафти на Захід. Також незрозуміло, чи матиме російська нафта достатній попит на східних ринках.

Експорт нафти також може бути обмежений через санкції щодо її транспортування морем. На думку головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, заборона страхування танкерних перевезень може скоротити кількість суден, якими зможуть скористатися російські компанії.

Економіст з РФ та СНД "Ренесанс Капіталу" Софія Донець зазначила, що шостий пакет санкцій ЄС у короткостроковій перспективі є очікуваним і компенсується високими цінами на нафту, але виявиться більш чутливим для російської економіки у довгостроковій перспективі. На її думку, основний вплив від нього РФ відчує у 2023 році.

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Як повыдомлялося, напередодны голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК в рамках шостого пакету санкцій проти РФ вважає за необхідне заборонити імпорт усієї російської нафти в ЄС.За даними ЗМІ, Євросоюз в рамках підготовки шостого пакету санкцій проти Росії також розглядає можливість заборонити європейським компаніям надавати РФ послуги при транспортуванні її нафти в треті країни.