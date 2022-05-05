Ситуація з пальним на АЗС покращиться до середини травня, – Герус

Ситуація із дефіцитом пального в Україні має покращитися із середини травня завдяки налагодженню поставок із Європи.

Про це на брифінгу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє Укрінформ.

"Йде ресурс, який уже законтрактований. Тому очікується, що із середини травня буде покращуватися ситуація і ці черги пройдуть, і можна буде спокійно заправлятися на АЗС", – сказав Герус.

За його словами, нинішній дефіцит на ринку пального зумовлений кількома факторами. Зокрема, зупинкою Кременчуцького нафтопереробного заводу (НПЗ) через ракетні обстріли окупантів, обстріли російськими військами нафтобаз, а також переорієнтування ринку на поставки пального із країн Західної Європи замість поставок із Білорусі.

Крім того, депутат вказав на логістичні труднощі, що виникли через блокування українських морських портів та нестачу бензовозів.

"Ми очікуємо, що найближчим часом ринок переорієнтується і будуть ритмічніші поставки з країн Європи", – зазначив Герус.

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Він додав, що уряд вже прийняв рішення, якими збільшив націнки приватних компаній та логістичні витрати в ціні палива.

"Можливо, потрібна буде подальша лібералізація, йде аналіз цього питання. Міністерство економіки і профільні відомства займаються цим питанням", – сказав Герус.

Водночас він також відзначив і вплив психологічного фактору на виникнення дефіциту пального.

"Створився певний ажіотаж, як психологічний фактор. Кількість палива, яке в нас було три тижні тому, й кількість палива, яке є сьогодні, не змінилася. Змінилася кількість автомобілістів, які хочуть заправитися", – додав Герус.

Як повідомлялося, наразі в Україні спостерігається дефіцит пального на роздрібному ринку, а великі мережі АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизпалива в одні руки.

Мінекономіки обіцяло, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано вже цього тижня, однак ціни на нього зростуть через ускладнену логістику.

За даними уряду, наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального. Мінекономіки обіцяє, що найближчим часом на ринок надійде ще 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю.