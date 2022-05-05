Країни Євросоюзу зможуть відмовитися від російської нафти, – єврокомісар

Нові санкції, які Європейський союз планує запровадити проти Росії, включно з ембарго на нафту, позначаться на РФ сильніше, ніж на економіці ЄС, і дозволять країнам Євросоюзу знайти альтернативних постачальників.

Про це єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила на церемонії відкриття газопроводу під Вільнюсом, що з'єднав Литву і Польщу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона уточнила, що пропозиція про "повне ембарго", представлена ​​напередодні Єврокомісією, включає як заборону імпорту російської нафти, так і нафтопродуктів, що постачаються морем або трубопроводами.

Вона визнала, що держави, які не мають доступу до морських нафтових терміналів, "зіштовхуються з більш серйозними викликами".

"Але всі наші країни можуть відмовитися від російської нафти – у цьому і була суть шостого пакету санкцій", – сказала комісар.

"Наша пропозиція має стати таким ембарго, яке вплине на Росію більше, ніж на нашу власну економіку. Ми робитимемо це впорядковано, щоб у всіх наших країн-членів була можливість знайти альтернативних постачальників", – додала Сімсон.

Водночас говорячи про залежність Європи від російського газу, вона наголосила, що зараз члени ЄС "набагато краще підготовлені" до можливого припинення постачання російського газу, ніж після приєднання Криму до РФ у 2014 році.

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Як повідомлялося, напередодні міністр зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина голосуватиме проти запропонованого Єврокомісією шостого пакету санкцій проти Росії, якщо країни Євросоюзу не зроблять винятку з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту по трубопроводах.

За даними джерел агентства Reuters, посли країн ЄС не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти РФ у середу і продовжать його обговорення у четвер. Джерела агентства стверджують, що Угорщина та Словаччина вимагають для себе звільнення від обмежень на імпорт російської нафти.

Нагадаємо, Європейська комісія оприлюднила свої пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. При цьому ЄК запропонувала зробити тимчасові винятки для Угорщини та Словаччини, які значно залежать від нафти РФ. Їм дозволять продовжувати імпорт до кінця 2023 року. Однак деякі дипломати ЄС зазначають, що така пропозиція Єврокомісії може спровокувати нову суперечку, оскільки Чехія та Болгарія також наполягають на винятках для себе.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.