Франція збільшить підтримку України до $2 мільярдів, – Макрон

Франція збільшить свою загальну підтримку України до $2 млрд.

Про це повідомив президент Емманюель Макрон на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я хотів би оголосити, що Франція збільшить свою загальну підтримку до $2 млрд, щоб задовольнити потреби, озвучені президентом України. Франція продовжить діяти узгоджено в рамках ЄС, з нашими європейськими партнерами, а також у рамках "Великої сімки" та міжнародних фінансових інститутів, щоб колективно задовольняти потреби української держави перед лицем катастрофи цієї війни", – сказав Макрон.

За словами президента, всього Франція виділила у 2022 році для України $1,7 млрд.

"Окрім гуманітарної допомоги, ми фактично надали українському уряду механізми прямої бюджетної допомоги і продовжуємо підтримувати та гарантувати інвестиції та експорт в Україну. Вони необхідні для відновлення української економіки у критичний момент та підвищення її стійкості у довгостроковій перспективі", – пояснив Макрон.

Раніше повідомллося, що Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд.