Санкції Євросоюзу вдарять по видобутку нафти в Росії, – Rystad Energy

Росія буде змушена ще більше скоротити видобуток нафти у разі запровадження ембарго на її імпорту до країн Євросоюзу.

Про це йдеться у дослідженні незалежної норвезької компанії з енергетичних досліджень та бізнес-аналітики Rystad Energy, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За оцінками аналітиків компанії, у разі запровадження заборони на імпорт нафти в ЄС Росія буде змушена ще більше скоротити видобуток, оскільки в країні немає сховищ для додаткових обсягів, а можливості перенаправити цю нафту до Азії обмежені.

"Росії потрібен деякий час, щоб переналаштувати свої логістичні ланцюжки і знайти достатньо покупців для своєї нафти за межами Європи та США. Також потрібен деякий час, щоб російська економіка вийшла з-під санкцій і створила додатковий попит на нафту всередині країни. Таким чином, видобуток нафти почне відновлюватися лише у середині 2023 року", – йдеться у повідомленні Rystad Energy.

Водночас в консалтинговій компанії не виключили, що скорочення видобутку нафти може призвести до втрати видобувних потужностей в РФ. Аналітики вказують, що зниження обсягів видобутку спричинить зупинку свердловин, і не всі з них вдасться відновити через брак інвестицій та дефіцит імпортних технологій.

"У довгостроковій перспективі видобуток російської нафти на зрілих родовищах скоротиться різкіше, ніж очікувалося до конфлікту, оскільки іноземні технології підвищення нафтовіддачі будуть недоступні для країни", – зазначають у Rystad Energy.

Аналітики припускають, що Росія не зможе повернутись до довоєнного рівня видобутку нафти навіть до 2026 року.

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Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.