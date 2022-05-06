70% молокопереробних підприємств України відновили роботу, – УКАБ

Ситуація на ринку молокопродуктів в Україні покращується. Так, на сьогодні близько 70% молокопереробних підприємств налагодили своє виробництво та налаштували схеми продажів.

Про це йдеться в повідомленні Українського клубу аграрного бізнесу.

"На початку вторгнення росії до України, виробники молока та деякі переробні підприємства вимушені були тимчасово призупинили свою діяльність або зменшили обороти виробництва через логістичні проблеми. Наразі ж більшість молокопереробних підприємств відновили свою роботу та намагаються задовольнити потреби споживачів, де є логістичні можливості, за рахунок початку реалізації продукції в мережах супермаркетів та власних точок на ринках", – зазначив аналітик УКАБ Максим Голка.

Через відновлення попиту та подорожчання палива спостерігається зростаючий ціновий тренд на сировину. За даними власного моніторингу УКАБ, середні закупівельні ціни за останні три тижні на сировинне молоко для сільськогосподарських підприємств зросли на 15-20%.

Крім того, в силу налагодження виробниками нових схем продажів та експортних каналів збуту, відновлюється зовнішня торгівля молочними продуктами. Так, загальний експорт української молочних продуктів за квітень склав 5 630 тонн, що лише на 21% менше ніж в квітні 2021 році.

Зокрема за квітень було експортовано:

молоко та вершки, не згущені – 2 546,8 тонни

молоко та вершки, згущені – 1 302,9 тонни

маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки – 193,3 тонни

молочна сироватка – 655 тонн

масло вершкове – 489,7 тонни

сири – 442,5 тонни

"За рахунок того, що деяка частка населення перебуває за кордоном, а підприємства нарощують виробництво, виробники молочних продуктів справляються з поточним внутрішнім попитом, що надає можливості для збільшення експорту української продукції за кордон за умови безпечної логістики", – пояснив Голка.

Водночас, завдяки активній роботі вітчизняних молокопереробних підприємств, відбувається активне заміщення імпорту. Так, за квітень загальний імпорт молочних продуктів склав 3 326 тонн, це на 62% менше ніж в аналогічний період минулого року. У квітні імпортували: