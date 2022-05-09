Болгарія погрожує заблокувати санкції проти російської нафти

Болгарія пригрозила не підтримувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, якщо вона не отримає виняток щодо заборони на купівлю російської нафти.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Болгарії Асен Васильєв, передає Euroaciv.



Зазначається, що в неділю уряди ЄС пнаблизилися до погодження жорстких санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, але запланували додаткові переговори на понеділок, щоб визначити, як забезпечити можливість країнам, найбільш залежним від російської енергії, впоратися із ситуацією.



"Переговори триватимуть завтра, у вівторок також, для їх завершення може знадобитися зустріч лідерів. Наша позиція дуже чітка. Якщо буде винятки для деяких країн, ми теж хочемо його отримати. Якщо ні, ми не будемо підтримувати санкції. Але я не очікую, що до цього дійде з огляду на переговори на даний момент", – сказав Васильєв національному телебаченню БНТ.

Угорщина, Словаччина та Чехія, які не мають виходу до моря та сильно залежать від російської нафти, зіткнулися з проблемою забезпечення альтернативних джерел і попросили скасувати заборону. Болгарія також подала прохання про виняток.

Європейська комісія запропонувала в п'ятницю змінити своє початкове заплановане ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх постачань енергоносіїв, тоді як Болгарії не було запропоновано поступок, повідомили джерела в ЄС.

Влада Болгарії вимагає дворічне відтермінування перш ніж приєднатися до ЄС у питанні нафтового ембарго проти РФ.