Експорт українського зерна зріс у квітні в 5 разів, – Мінагрополітики

У квітні 2022 року з України експортували 1,09 млн тонн зерна переважно через румунські порти, що більш ніж уп'ятеро перевищує показники березня, але вже влітку країна зіштовхнеться з проблемами при вивезенні зерна через Румунію через активізацію перевалки портами цієї країни агропродукції інших країн регіону.

Про це на брифінгу розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За квітень ми перевезли більше, ніж я очікував – 1,09 млн тонн. Це сталося за рахунок підходів: ні МінАПК, ні Мінінфраструктура не мали бажання централізувати, монополізувати або іншим чином ускладнити ринок зерна з України... Раніше ми вивозили 5 млн тонн на місяць, переважно своїми чорноморськими портами. У березні, після початку війни, ми загалом вивезли близько 200 тис. тонн", – сказав міністр.

Він уточнив, що більшість експортних поставок здійснювалася через річкові порти Дунаю, оскільки українські морські порти заблоковані російськими військовими кораблями.

"Збільшили кількість барж, збільшили кількість вагонів, які їдуть. Найбільшу динаміку ми бачимо по Румунії... Баржі по Дунаю з різних центральноєвропейських і східноєвропейських країн у великій кількості зійшлися в українських портах і додали пропозиції (логістичних послуг, – ред.), – пояснив міністр.

Водночас, за його словами, вже за два місяці логістика української сільгосппродукції через Румунію може ускладнитися через сезонне завантаження цих портів урожаєм румунської, сербської, угорської та болгарської озимої пшениці та ячменю, які традиційно перевалюються через портову інфраструктуру цієї країни.

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Як повідомлялося, українські та румунські профільні міністерства наприкінці березня розпочали переговори про експорт сільгосппродукції з України через європейські морські порти, у тому числі й румунський порт Констанца. Перший з початку російського військового вторгнення в Україну вантаж української кукурудзи вагою 71 тис. тонн 29 квітня вирушив із чорноморського порту Констанца до отримувача.

Прикордонні з Україною країни відреагували на її проблему з експортом с/г продукції та вже значно спростили процедури оформлення вантажних перевезень або активно працюють над цим. Зокрема, ліберальні умови для українських перевізників запровадили Румунія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія та Італія, Туреччина, Болгарія, Грузія, Данія, Греція, Австрія.

До початку повномасштабного російського військового вторгнення Україна щомісяця експортувала близько 5 млн тонн сільгосппродукції через порти Одеси та Миколаєва, проте зараз через їхню морську блокаду з боку РФ може щомісяця перевозити близько 500 тис. тонн зернових. Це призводить до щомісячного недоотримання країною близько $1,5 млрд експортних прибутків.