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Порти Іспанії прийняли судна з російським вугіллям і нафтою

испания

Судно під мальтійським прапором, яке перевозило російське вугілля та нафтовий кокс, пришвартувалося в іспанському порту "Хіхон".

Про це повідомила влада порту, передає Європейська правда.

Також підтвердили, що ще одне судно з російською нафтою пришвартувалося 6 травня в Картахені на півдні Іспанії.

Європейський союз затвердив санкції проти імпорту вугілля, деревини, хімікатів та інших продуктів, таких як горілка, з Росії 8 квітня у спробі скоротити торгівлю з РФ після її вторгнення в Україну, хоча санкції ще не повністю набули чинності.

Міністерство транспорту Іспанії поки що не коментувало ситуацію.

Раніше повідомлялося, що танкери з російською нафтою продовжують заходити в європейські порти на тлі спроб Євросоюзу обмежити можливості РФ з експорту цього енергоресурсу. Обходити цю заборону Роії зараз допомагає Греція.

Автор: 

Іспанія (234) нафта (4852) порт (1400) росія (14441)


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