США вивільнили рекордний обсяг нафти зі стратегічного запасу

Сполучені Штати Америки оголосили про випуск рекордного обсягу нафти зі стратегічного резерву в березні без консультацій із партнерами Міжнародного енергетичного агентства.

Як пише Reuters, односторонні дії Вашингтона щодо вирішення глобальних проблем із постачаннями чи цінами ризикують підірвати відносини США з МЕА, світовим органом з нагляду за енергетикою, передає enkorr.

Зазначається, що члени групи стурбовані тим, що президент США Джо Байден використовує Стратегічний нафтовий резерв для стримування внутрішньої інфляції з політичних причин, замість того, щоб захищати країни-споживачі від глобальних перебоїв із постачанням.

Міністерство енергетики США заявило, що країна перебувала у "частих контактах" із МЕА та його державами-членами у питаннях енергетичної безпеки до оголошення, але підтвердило, що їхнє рішення про випуск нафти було "не залежним" від МЕА.

Йдеться про заяву США від 31 березня про те, що вони вивільнять 180 млн барелів із резерву зі швидкістю 1 млн барелів на день, щоб знизити світові ціни на енергоносії, що стрімко зростають, і розв'язати проблему скорочення постачань російської нафти після її вторгнення в Україну в лютому.