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Новини
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Голова "Нафтогазу" пригрозив "Газпрому" новим арбітражем

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у разі несплати за транзит газу.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням "качай або плати". Тому чи подавати газ для транзиту – це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ, – це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можем повторить", – зазначив він.

Читайте також: Україна втратила доступ до третини потужностей для транзиту російського газу в Європу, – Оператор ГТС

Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС заявив, що через втрату доступу до своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Автор: 

арбітраж (245) Газпром (2560) Нафтогаз (3330) Вітренко Юрій (264)


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А буде з ким судитися ? Що буде з "Газпромом" і Рашею , хто може сказати ?
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11.05.2022 17:30 Відповісти
Мабудь гроші з попередньої премії вже закінчилися. Треба на нову премію заробляти.
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11.05.2022 17:35 Відповісти
Ось дже собачатко зарите - нажива. Вирішили із завгоспом в останнє наваритись
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12.05.2022 03:15 Відповісти
Хай платят кацапы
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11.05.2022 18:18 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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11.05.2022 19:31 Відповісти
Ух,які ж ми грозні.
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12.05.2022 09:47 Відповісти

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