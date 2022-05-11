Голова "Нафтогазу" пригрозив "Газпрому" новим арбітражем

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у разі несплати за транзит газу.

Про це він написав у себе в Facebook.

"Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням "качай або плати". Тому чи подавати газ для транзиту – це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ, – це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можем повторить", – зазначив він.

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Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС заявив, що через втрату доступу до своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.