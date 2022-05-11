"Газпром" припинив подачу газу через захоплену окупантами станцію, – Оператор ГТС

"Газпром" припинив подачу газу через захоплену окупаційними військами ГВС "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС.

Як повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", наразі транзит природного газу через ГВС "Сохранівка" не відбувається.

"О 6:55 11 травня 2022 року оператор ГТС російської федерації ПАТ "Газпром" закрив кран на магістральному газогоні "Союз" на території Росії. Таким чином, було припинено транзит газу від газовимірювальної станції "Сохранівка", – йдеться у повідомленні.

Після цього, о 9:00 диспетчери Оператора ГТС зафіксували несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів в районі компресорної станції "Новопсков" на окупованій території, а саме: кранів на магістральному газопроводі "Союз", а також магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей.

В компанії уточнили, що перед цим було зафіксовано втручання в роботу об’єктів ГТС на тимчасово окупованій території, зокрема, несанкціонований відбір газу з транзитних трубопроводів.

Зокрема, 9 травня диспетчери Оператора ГТС отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського майданчика в транзитні потоки газу по газопроводу "Союз". Згодом ця інформація була додатково перевірена та підтверджена.

"Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, непередодні Оператор ГТС заявив, що через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

За даними Оператора ГТС станом на 11 травня, транзит через точку входу "Суджа" становить 72 млн куб. м газу згідно поданих номінацій. Водночас українська компанія підтверджує можливість перенесення транзиту газу на ГВС "Суджа", потужність якої вдвічі перевищує обсяги згідно поточного контракту.