Російські хакери нарощують атаки на Starlink, – Маск

Російські хакери нарощують зусилля для зламу системи супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив засновник SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск у Twitter.

"Поки що Starlink чинить опір спробам російської кібервійні заглушити й зламати, але вони нарощують свої зусилля", – написав він.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку, за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила рішення дозволити на період воєнного стану використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим.

Як повідомляв міністр цифрової трансформації Михайло Ведоров, щодня супутниковий інтернет Starlink в Україні має близько 150 тис. активних користувачів.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.