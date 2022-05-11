Болгарія купуватиме американський газ за цінами нижчими, ніж у "Газпрому"

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков провів переговори із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, під час яких досягнута домовленість про постачання американського скрапленого газу (СПГ) за нижчими цінами, ніж при купівлі в РФ.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

"Було домовлено, що реальні поставки скрапленого газу до Болгарії будуть здійснюватися за цінами, нижчими за ціни "Газпрому", починаючи з червня", – йдеться у повідомленні болгарського уряду.

Петков зазначив, що партнерство зі США разом із солідарністю та підтримкою ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.