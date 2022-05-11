"Донбасенерго" нардепа Єфімова попередило про ознаки банкрутства

ПАТ "Донбасенерго" оголосило про наявність ознак банкрутства.

Про це йдеться у повідомленні голови правління "Донбасенерго" Едуарда Бондаренка, оприлюдненому в системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

З"гідно Звіту про фінансовий стан на 31 березня 2022 року власний капітал ПАТ "Донбасенерго" має від’ємне значення у розмірі 457,8 млн грн, тобто балансова вартість активів ПАТ "Донбасенерго" менша всіх його зобов'язань. У зв’язку з цим, ПАТ "Донбасенерго" повідомляє, що має ознаки банкрутства", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що відомості щодо наявності ознак банкрутства надіслано згідно норм ч. 2 ст.4 Кодексу з процедур банкрутства.

Як повідомлялося, у вересні минулого року акціонери ПАТ "Донбасенерго" вирішили ініціювати процедуру санації компанії до відкриття провадження у справі про банкрутство. У січні 2022 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду заяву "Донбасенерго" про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів компанії.

Нагадаємо, ПАТ "Донбасенерго" у 2020 році отримало чистий прибуток у розмірі 29,09 млн грн після 67 млн ​​грн чистого збитку у 2019 році.

Однак вже за підсумками першого півріччя 2021 року "Донбасенерго" збільшило чистий збиток у 9,6 раза (на 202,52 млн грн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 226,08 млн грн.

ПрАТ "Енергоінвест Холдинг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра") належить 60,86% акцій "Донбасенерго", ще 25% акцій генкомпанії належить державі.

"Донбасенерго" володіє Старобешівською (розташована на окупованій території) та Слов'янською ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, у тому числі потужність СлТЕС становить 880 МВт. У березні 2017 року генкомпанія заявила про втрату контролю над роботою Старобешівської ТЕС, а також частиною структурних одиниць, розташованих на тимчасово непідконтрольній території.