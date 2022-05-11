Україна відновила експорт свинини та яловичини

За результатами перемовин з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС Україна погодила транзит м’яса свинини та яловичини через територію ЄС, що дозволило відновити експорт цієї продукції в умовах блокування Росією українських портів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики й продовольства.

Зокрема, було досягнуто домовленості щодо транзиту української продукції за допомогою паромного сполучення через румунський пункт пропуску Ісачеа-Орлівка.

Сторони узгодили здійснення транзиту через ЄС м’яса свинини та яловичини, а також та м’ясних продуктів та композитних продуктів із цих видів м’яса, оброблених відповідно до категорій обробок B-F (відповідно до пункту 1 додатку XXVI до Регламенту (ЄС) № 2020/429).

Оскільки Україна не авторизована на експорт цих видів товарів до ЄС в частині проходження аудиту країни щодо здоров’я тварин, в якості виключення на час воєнного стану і деблокади українських портів, дозволено транзит виключно через порти Румунії.

При цьому вантажі мають відповідати таким вимогам:

супроводжуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом, який вимагається країною-імпортером (країною-призначення);

транспортуватися у закритих контейнерах з потужностей походження до країни-імпортера (країни-призначення);

оператор ринку має завчасно повідомляти відповідний прикордонний пункт контролю про ввезення таких вантажів шляхом заповнення першої Частини 1 загального документа здоров’я для ввезення (CHED-P) через інформаційну систему ЄС – TRACES NT;

ввозитися та вивозитися з території ЄС через схвалені прикордонні пункти контролю.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів скасував запроваджену 5 березня цього року заборону (у вигляді нульових квот) на експорт цукру та проса.