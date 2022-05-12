"Газпром" зменшив транзит газу через Україну
Російський "Газпром" зменшив заявку на транзит газу через Україну до 53 млн кубометрів.
Про це повідомив очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.
За його словами, маючи можливість транспортувати 77,2 млн кубометрів газу на добу через точку входу "Суджа", "Газпром", незважаючи на форс-мажор, продовжує подавати номінації на точку входу "Сохранівка", які українська сторона вимушена відхиляти.
"Тому обсяг транзиту через "Суджу" складає лише 53 млн на добу, хоча навіть без будь-яких змін до контракту "Газпром" має можливість транспортувати до ЄС 77,2 млн на добу. Лише потрібно подати відповідні заявки", – наголосив Макогон.
Як пише Інтерфакс-Україна, представник "Газпрому" Сергій Купріянов повідомив журналістам, що компанія здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через "Суджу", – 50,6 млн. куб. м на 12 травня. Водночас заявку на точку входу "Сохранівка" було відхилено.
Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС заявив, що через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".
Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.
Пізніше "Оператор ГТС" повідомив, що "Газпром" взагалі припинив подачу газу через захоплену окупаційними військами ГВС "Сохранівка".
