Експорт російської нафти впаде на 40%, – МEA

Падіння експорту російської нафти в другій половині року може досягти 3 млн барелів на добу або близько 40% об’ємів, які РФ постачала на світовий ринок до війни (близько 7,5 млн барелів на добу).

Про це йдеться у оновленому пронозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, IEA), повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому МЕА сподівається, що зростання видобутку в США та Близькому Сході компенсує дефіцит на ринку на тлі перебоїв поставок з РФ.

"Незважаючи на зростаючий міжнародний тиск і падіння видобутку нафти, російський експорт поки що загалом тримався на колишньому рівні. Але тепер великі торгові будинки згортають угоди до 15 травня, щоб зупинити всі операції з "Роснефтью", "Газпром нафтою" та "Транснафтою", контрольованими державою. Після зниження пропозиції майже на 1 млн барелів на добу у квітні втрати можуть зрости приблизно до 3 млн б/д у другій половині року", – йдеться у звіті.

МЕА вказує, що падіння видобутку нафти в Росії у квітні майже на 1 млн б/д призвело до скорочення світових поставок нафти на 710 тис. барелів – до 98,1 млн б/д.

"Очікується, що з часом обсяги поставок з країн ОПЕК+ і США, що невпинно зростають, на Близькому Сході поряд з уповільненням зростання попиту дозволять компенсувати гострий дефіцит пропозиції на тлі погіршення ситуації з поставками з Росії", – вважають експерти.

Агентство також відзначає, що Казахстан у квітні знизив видобуток нафти на 190 тис. барелів на добу – до 1,41 млн бар./добу, внаслідок аварії на об’єктах Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), які знаходяться в Росії. Однак наприкінці квітня термінал і трубопровід КТК відновили роботу на повну потужність, після чого видобуток нафти у Казахстані відновився до рівня понад 1,9 млн барелів на добу.

Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.