Польща вирішила проблему забезпечення газом після припинення поставок із Росії, – віцепрем'єр

Польща справляється з газозабезпеченням країни і без постачання з Росії.

Про це заявив в ефірі місцевого телебачення віцепрем'єр Яцек Сасін, передає Інтерфакс-Україна.

"У нашій країні ми найкраще підготовлені до цієї газової кризи в Європі", – сказав Сасін.

Він зазначив, що польські газові сховища заповнені на 84%, тоді як середній європейський показник зараз становить приблизно 30%.

Сасін додав, що "брак російського газу вдалося покрити імпортом з інших напрямків". Зокрема, він нагадав, що 1 травня було відкрито газотранспортну зв'язку з Литвою, з портом Клайпеди, де у розпорядженні Польщі 2 млрд кубометрів газу на рік.

"Якби ми використовували газ зі сховищ, то нам би його вистачило менш як на півтора місяці", – сказав віце-прем'єр.

"Газпром" вже зупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) у зв'язку з несплатою в рублях.

Як повідомлялося, напередодні Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про припинення постачання газу за Ямальським контрактом через відмову переходити на оплату в рублях. У польській компанії наголосили, що "призупинення поставок природного газу є порушенням Ямальського контракту, і тому компанія вживе відповідних заходів для відновлення поставок природного газу за Ямальським контрактом".

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.