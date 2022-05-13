Середньодобове навантаження "Укрзалізниці" становить 40% від довоєнного, – Камишін

Середньодобове навантаження "Укрзалізниці" на сьогодні становить 300-310 тис. тонн, тоді як перед війною воно становило 700 тис. тонн на добу.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо наше добове навантаження перед війною становило 700 тис. тонн на добу, то в перші дні війни воно склало 150 тис. тонн. Березень ми закрили з 250 тис. тонн, у квітні мали вже 295 тис. тонн. Ми бачимо поступове зростання і працюємо, щоб його збільшувати. На сьогодні ми тримаємося на цифрі 300-310 тис. тонн на добу. Це 40% довоєнного часу", – сказав Камишін.

За його словами, найшвидше збільшується навантаження зерна та будівельних матеріалів: по зерну зростання 86%, будівельних матеріалів – у два рази більше місяць до місяця.

"Ми розуміємо, що зараз вся країна, весь експорт залежить від залізниці. І ми одразу перенаправили свою увагу на експорт у бік Європи та Бессарабії. Насамперед наші вантажі – це зерно та аграрні продукти. Україна експортувала 50 млн тонн зерна на рік і всім важливо, скільки зерна вона вивезе цього року. Ми бачимо, що цифри зростають", – наголосив Камишін.

Раніше в Мінагрополітики заявили, що експорт української сільгосппродукції через країни ЄС, у тому числі з урахуванням постачання через дунайські річкові порти, не може перевищувати за будь-яких обставин 1,5 млн тонн на місяць, тоді як до блокади українських морпортів військами РФ щомісяця можна було перевалювати понад 5 млн тонн сільгоспкультур на місяць.