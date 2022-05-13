Кабмін передасть мережу АЗС Glusco оточення Медведчука в управління "Нафтогазу", – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 13 травня, ухвалить рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду у п’ятницю увечері, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Сьогодні уряд ухвалить документ, яким ми передаємо 172 заправки компанії Glusco в управління державної компанії НАК "Нафтогаз". Це також допоможе в подоланні дефіциту пального", – сказав прем’єр.

Він нагадав, що вже є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі.

"Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й будуть працювати на благо нашої країни та всіх українців", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснефти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Мойсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.

У грудні минулого року було оголошено, що компанія SNEL Energy Limited придбала 100% акцій швейцарської компанії Glusco Energy S.A. у Мойсеєва. У самій компанії стверджували, що SNEL Energy належить підприємцю Димитріосу Аніфантакісу. Нині Аніфантакіс є членом Ради директорів Motor Oil Hellas, найбільшої грецької нафтопереробної групи. У 2011-2020 роках він працював у структурах російської групи "Лукойл".

Нагадаємо, у серпні 2021 року SNEL Energy Ltd стала новим оператором постачання нафтопродуктів "Роснафти" в Україну. Це сталося внаслідок зміни бенефіціарів і назви Socar New Energy Limited, яка була оператором цих постачань. Максимальні обсяги за цим договором досягали 300 тис. тонн дизельного пального й 40 тис. тонн скрапленого газу на місяць.

Влітку 2021 року стало відомо про придбання компанією Socar New Energy Limited мережі АЗС Glusco, проте трохи згодом Socar вирішив відмовитися від угоди.

Нагадаємо, зареєстрований у Швейцарії трейдер Proton Energy S.A. припинив постачання нафтопродуктів до України з 1 квітня. Це сталося після обшуків у мережі автозаправних станцій Glusco, які 11 березня 2021 провели представники Служби безпеки та Нацполіції у справі щодо ухилення податків на суму близько 240 млн грн.