Азербайджанская Socar опровергла информацию о покупке сети АЗС окружения Медведчука

Государственная азербайджанская компания Socar опровергала информацию о приобретении сети АЗК Glusco в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении SOCAR АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", — это весь текст сообщения, опубликованного на сайте азербайджанской компании 10 июня.

Ранее отраслевое издание enkorr cо ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE).

"Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

По его словам, сделка подразумевает покупку 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

Однако секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослабление санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то что "санкции не работают" – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности. Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети АЗС, которая принадлежит Виктору Медведчуку одной из коммерческих структур", – написал он на странице в Facebook.

Кроме того, на следующий день после заявления секретаря СНБО Государственная фискальная служба и СБУ провели обыски на 106 АЗС сети Glusco в 15 регионах страны. По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС.

Как сообщалось, в начале июля районный суд Харькова отменил арест части имущества сети Glusco. В ГФС отмечали, что арест был наложен преимущественно на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. В ведомстве уточнили, что для проведение трех экспертиз по нефтепродуктам всего отобрано более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ГОСТ.

Напомним, в июне налоговая милиция ГФС арестовала корпоративные права 28 компаний, в том числе собственников сети АЗС Glusco по делу об уклонении от уплаты налогов на 260 млн грн при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации. В СБУ тогда отмечали, что эти "активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц".

Перед этим стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.