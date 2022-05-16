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"Укрзалізниця" відновила продаж залізничних квитків через "Приват24"

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"Укрзалізниця" відновила продаж залізничних квитків через "Приват24" та інші канали продажу державного "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба банку у Telegram.

"Зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у "Приват24", на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку травня "Укрзалізниця" з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси "Приватбанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

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квитки (332) Укрзалізниця (4831) електронні квитки (127) Приватбанк (1788)


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