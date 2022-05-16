Газосховища Німеччини заповнені на 40%

Газові сховища Німеччини станом на 14 травня заповнені на 40,8%.

Про це йдеться у звіті Федерального мережевого агентства Німеччини, передає Інтерфакс-Україна.

"На даний момент наповненість знаходиться на набагато вищому рівні, ніж навесні 2015, 2017, 2018 та 2021 років", – йдеться в документі.

Уряд Німеччини "дуже уважно спостерігає за можливим впливом скорочення газового транзиту через Україну та впливом нових російських санкцій щодо Gazprom Germania".

12 травня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек повідомив, що німецькі дочірні підприємства компанії "Газпром" припинили одержувати газ із Росії, але ринок дозволяє це компенсувати. За його словами, німецькі газовики "моніторять ситуацію та підготувалися до неї".

"Ринок може компенсувати відсутність газових поставок із Росії", – додав він.

Як повідомлялося, уряд РФ ввів санкції у відповідь на групу Gazprom Germania, що знаходиться під управлінням влади Німеччини. У тому числі санкції розповсюджуються на торгову групу Wingas/WIEH/WIEE, яка є власником великого пакету довгострокових контрактів на постачання російського газу. Їх обсяг охоплює близько половини постачання "Газпрому" до Німеччини. Найбільшими клієнтами є хімічний концерн BASF та східнонімецький дистрибутор VNG – Verbundnetz Gas.

У квітні міністерство економіки Німеччини розпорядилося передати холдинг Gazprom Germania під управління Федерального мережевого агентства (BNetzA). Поки що термін дії рішення – до 30 вересня поточного року. Право голосу з акцій Gazprom Germania перейшло до BNetzA. Керуючий вправі звільняти і перепризначати членів правління, і навіть давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню BNetzA.