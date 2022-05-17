Російський "Газпром" засекретив звітність, – росЗМІ

"Газпром" не публікуватиме звітність за російськими та міжнародними стандартами за перший квартал 2022 року.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За даними агентства, компанія також не публікуватиме "звіт емітента" за підсумками 2021 року (раніше подібний документ назвався щоквартальним звітом).

Раніше уряд РФ дозволив російським емітентам до кінця 2022 року не розкривати частково або в повному обсязі свою звітність, інформацію про випуск цінних паперів, якщо це загрожує для них запровадженням санкцій.

Раніше з цією метою уряд РФ дозволив компаніям - учасникам держзакупівель не публікувати список своїх контрагентів. Серед російьких компаній нафтогазового сектора такою можливістю вже скористалися "НоваТек" та "Лукойл".

Крім того, з кінця квітня "Газпром" не публікує дані про "фактичне постачання газу для ЄС". Компанія публікувала ці дані із 2016 року. Дані публікувалися за трьома потоками: "Постачання з Росії та Білорусі в Україну", "Постачання з Росії в ЄС" ("Північний потік", "Турецький потік" та Фінляндія), "Постачання з Білорусії в ЄС" (газопровід "Ямал- Європа").

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Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) також припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.