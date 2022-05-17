Через російське вторгнення Україна втратила 15% галузі тваринництва, – Мінагрополітики

Внаслідок окупації українських територій Росією та бойових дій в середньому втрачено до 10-15% потужностей галузі тваринництва.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, інформує пресслужба міністерства.

Водночас він запевнив, що такі втрати не критичні для внутрішньої продовольчої безпеки, оскільки продукція тваринництва раніше експортувалася з України.

"Тому це не є критична величина втрат для продовольчої внутрішньої безпеки. У нас є достатньо потужностей, щоб повністю забезпечити українців м’ясом різних видів, а також молочною продукцією та яйцями", – сказав Висоцький.

Водночас він зазначив, що завдані російським вторгненням збитки виробникам компенсуватимуть за рахунок агресора.

Як повідомлялося, на початку квітня Кабінет міністрів скасував запроваджену 5 березня цього року заборону (у вигляді нульових квот) на експорт цукру та проса.

Водночас агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за підсумками квітня відновив обсяги експорту до довоєнного рівня.