"Газпром" збільшив транзит газу через Україну

"Оператор ГТС України" прийняв від "Газпрому" заявку на транзит газу на середу обсягом 53,9 млн кубометрів, показник у вівторок становив 48,8 млн кубометрів.

Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС України – газовимірювальної станції "Суджа", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, минулого тижня Оператор ГТС заявив, що через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинить прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечує близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Оператор ГТС пояснював припинення транзиту газу через ГВС "Сохранівка" несанкціонованим відбором транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей.

"Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів", – наголошували в компанії.

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.