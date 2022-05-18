Нацбанк може провести корекцію фіксованого курсу гривні, – заступник голови НБУ

Національний банк України (НБУ) наразі вбачає більше переваг від фіксації обмінного курсу гривні, однак припускає його корекцію.

Про це заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У нас немає самоцілі перейти до якоїсь корекції обмінного курсу чи плаваючого обмінного курсу. Ми виходимо з того, який режим є більш корисним на сьогоднішній момент для досягнення цілей з інфляції, утримання макроекономічного балансу, підтримки конкурентоспроможності наших виробників і так далі. Наразі ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму. Якщо ситуація буде змінюватися, ми змінюватимемо нашу валютно-курсову політику. Але поки що вважаємо такі кроки недоцільними", – пояснив Ніколайчук.

Він додав, що зміни валютно-курсової політики Нацбанку залежатимуть від того, за яким макроекономічним сценарієм житиме країна.

"Якщо говорити про те, як довго ми зберігатимемо фіксований курс, то відповідь дуже проста: доки ми будемо бачити, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму", – зазначив заступник голови НБУ.

Він наголосив, що повернення до гнучкого обмінного курсу має бути керованим і потребуватиме низки передумов.

"Звичайно, ми хочемо повернутися до гнучкого, плаваючого обмінного курсу, але для цього мають бути створені певні передумови. Одна з них – більше самобалансування валютного ринку. Ми також маємо знову налагодити дію монетарної трансмісії, тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою – не буде дуже виваженим рішенням", – додав заступник голови правління Нацбанку.

Ніколайчук уточнив, що Нацбанк може вдатися до корекції фіксованого обмінного курсу, однак підхід до цього також залежатиме від поточних умов.

Якщо будемо вимушені робити корекцію обмінного курсу, то підхід залежатиме від умов, в яких ми будемо ці кроки робити.

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Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,25 грн/$, що призвело до появи "чорного" ринку, на якому в перші дні курс досягав 39-40 грн/$. Пізніше регулятор дозволив продаж валюти у відділеннях, які перебувають під загрозою захоплення окупантами, за рішенням їхнього керівництва.

Наступний крок щодо лібералізації НБУ зробив з 15 квітня, коли надав банкам та небанківським фінустановам право продавати готівкову валюту по всій території країни за курсом не вищим за "офіційний плюс 10%", проте в межах обсягу придбаної валюти. В результаті багато банків задекларували можливість продажу валюти за максимально можливим курсом 32,17-32,18 грн/$ і одночасно підняли курс купівлі ближче до курсу продажу. Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Проте в результаті двох стрибків наприкінці квітня та минулого тижня ця різниця збільшилася приблизно до 7%: на "чорному" ринку гривня котирується нижче 34,3-34,5 грн/$.