Передана в управління "Нафтогазу" мережа АЗС Glusco оголосила про зміну власника

Власником кіпрської компанії Snel Energy LTD (формальний власник мережі АЗС Glusco) з 29 березня став громадянин Кіпру Александрос Александр, хоча лише у грудні минулого року її офіційним власником називали пов’язаного з РФ грецького бізнесмена Димитріоса Аніфантакіса.

Про зміну власника оголосила пресслужба Glusco, повідомляє галузеве видання enkorr.

Зазначається, що Александру став власником кіпрської торгової компанії, яка опосередковано володіє й керує мережею з понад 100 АЗС і 6 нафтобазами в Україні.

У пресслужбі Glusco зазначили, що Александру знає про рішення уряду України щодо передачі активи групи Glusco в управління "Нафтогазу" і вважає цей факт "непорозумінням".

Як повідомлялося, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.

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Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснефти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Мойсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.

У грудні минулого року було оголошено, що компанія SNEL Energy Limited придбала 100% акцій швейцарської компанії Glusco Energy S.A. у Мойсеєва. У самій компанії стверджували, що SNEL Energy належить підприємцю Димитріосу Аніфантакісу. Нині Аніфантакіс є членом Ради директорів Motor Oil Hellas, найбільшої грецької нафтопереробної групи. У 2011-2020 роках він працював у структурах російської групи "Лукойл".

Нагадаємо, у серпні 2021 року SNEL Energy Ltd стала новим оператором постачання нафтопродуктів "Роснафти" в Україну. Це сталося внаслідок зміни бенефіціарів і назви Socar New Energy Limited, яка була оператором цих постачань. Максимальні обсяги за цим договором досягали 300 тис. тонн дизельного пального й 40 тис. тонн скрапленого газу на місяць.

Влітку 2021 року стало відомо про придбання компанією Socar New Energy Limited мережі АЗС Glusco, проте трохи згодом Socar вирішив відмовитися від угоди.

Нагадаємо, зареєстрований у Швейцарії трейдер Proton Energy S.A. припинив постачання нафтопродуктів до України з 1 квітня. Це сталося після обшуків у мережі автозаправних станцій Glusco, які 11 березня 2021 провели представники Служби безпеки та Нацполіції у справі щодо ухилення податків на суму близько 240 млн грн.