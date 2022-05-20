Голова Нацбанку обіцяє зберегти офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/$

Національний банк України (НБУ) планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків, а також послабить обмеження на проведення операцій з обміну валюти для банків, що має стримати падіння курсу гривні в обмінниках.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко повідомив у коментарі ЕП.

"Наразі, в умовах воєнних дій та високого рівня невизначеності, саме фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту), тримати під контролем очікування, а також захистити заощадження і доходи громадян та бізнесу від стрімкого знецінення", – наголосив Шевченко.

Він нагадав, що в основних засадах політики НБУ на час воєнного стану передбачено повернення до плаваючого курсу гривні, однак це можливо лише за настання низки передумов: стабілізації експортних надходжень; зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями; більш активної роботи фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.

Разом з цим, у Нацбанку не уточнили, коли саме можуть настати ці умови: "Перехід до плаваючого курсу визначатиметься появою відповідних передумов, а не прив’язаний до якоїсь конкретної дати".

Водночас Шевченко визнав, що курс гривні в обмінниках стрімко падає щодо долара США, пов'язавши це із запровадженими валютними обмеженнями, запровадженими після 24 лютого.

За його словами, попит на готівковому ринку (який і формує ціну долара в обмінниках) формується переважно для спекулятивних заробітків населення, для фінансування сірого імпорту, а також для переведення заощаджень в іноземну валюту.

Водночас НБУ має намір послабити тренд на девальвацію гривні у небанківських обмінниках, зокрема за допомогою зняття низки обмежень на торгівлю валютою банками.

"Для зниження амплітуди цих курсових коливань Національний банк має намір найближчим часом зняти обмеження на курс продажу готівкової валюти банками. Це сприятиме збільшенню ліквідності готівкового сегмента валютного ринку та стабілізації ситуації на ньому", – заявив Шевченко.

Він наголосив, що ці дії Нацбанку будуть спрямовані виключно на готівковий валютний ринок.

Зазначимо, що за останній тиждень курс долара у небанківських обмінниках суттєво виріс. Якщо 13 травня ціна долара там коливалася в межах 34,2-34,5 грн/$, то станом на 19 травня долар подорожчав до 36,5-37,5 грн/$.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк наразі вбачає більше переваг від фіксації обмінного курсу гривні, однак припускає його корекцію.

На початку тижня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,25 грн/$, що призвело до появи "чорного" ринку, на якому в перші дні курс досягав 39-40 грн/$. Пізніше регулятор дозволив продаж валюти у відділеннях, які перебувають під загрозою захоплення окупантами, за рішенням їхнього керівництва.

Наступний крок щодо лібералізації НБУ зробив з 15 квітня, коли надав банкам та небанківським фінустановам право продавати готівкову валюту по всій території країни за курсом не вищим за "офіційний плюс 10%", проте в межах обсягу придбаної валюти. В результаті багато банків задекларували можливість продажу валюти за максимально можливим курсом 32,17-32,18 грн/$ і одночасно підняли курс купівлі ближче до курсу продажу. Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Проте в результаті двох стрибків наприкінці квітня та минулого тижня ця різниця різко збільшилася.