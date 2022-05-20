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Новини
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Голова Нацбанку обіцяє зберегти офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/$

шевченко

Національний банк України (НБУ) планує й надалі утримувати офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/$, оскільки наразі політика фіксованого валютного курсу має більше переваг, аніж недоліків, а також послабить обмеження на проведення операцій з обміну валюти для банків, що має стримати падіння курсу гривні в обмінниках.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко повідомив у коментарі ЕП.

"Наразі, в умовах воєнних дій та високого рівня невизначеності, саме фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту), тримати під контролем очікування, а також захистити заощадження і доходи громадян та бізнесу від стрімкого знецінення", – наголосив Шевченко.

Він нагадав, що в основних засадах політики НБУ на час воєнного стану передбачено повернення до плаваючого курсу гривні, однак це можливо лише за настання низки передумов: стабілізації експортних надходжень; зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями; більш активної роботи фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.

Разом з цим, у Нацбанку не уточнили, коли саме можуть настати ці умови: "Перехід до плаваючого курсу визначатиметься появою відповідних передумов, а не прив’язаний до якоїсь конкретної дати".

Водночас Шевченко визнав, що курс гривні в обмінниках стрімко падає щодо долара США, пов'язавши це із запровадженими валютними обмеженнями, запровадженими після 24 лютого.

За його словами, попит на готівковому ринку (який і формує ціну долара в обмінниках) формується переважно для спекулятивних заробітків населення, для фінансування сірого імпорту, а також для переведення заощаджень в іноземну валюту.

Водночас НБУ має намір послабити тренд на девальвацію гривні у небанківських обмінниках, зокрема за допомогою зняття низки обмежень на торгівлю валютою банками.

"Для зниження амплітуди цих курсових коливань Національний банк має намір найближчим часом зняти обмеження на курс продажу готівкової валюти банками. Це сприятиме збільшенню ліквідності готівкового сегмента валютного ринку та стабілізації ситуації на ньому", – заявив Шевченко.

Він наголосив, що ці дії Нацбанку будуть спрямовані виключно на готівковий валютний ринок.

Зазначимо, що за останній тиждень курс долара у небанківських обмінниках суттєво виріс. Якщо 13 травня ціна долара там коливалася в межах 34,2-34,5 грн/$, то станом на 19 травня долар подорожчав до 36,5-37,5 грн/$.

Читайте також: Нацбанк може провести корекцію фіксованого курсу гривні, – заступник голови НБУ

Як повідомлялося, раніше заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк наразі вбачає більше переваг від фіксації обмінного курсу гривні, однак припускає його корекцію.

На початку тижня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Національний банк з метою підвищення стабільності на валютному ринку розглядає можливості для повернення плаваючого курсу гривні.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,25 грн/$, що призвело до появи "чорного" ринку, на якому в перші дні курс досягав 39-40 грн/$. Пізніше регулятор дозволив продаж валюти у відділеннях, які перебувають під загрозою захоплення окупантами, за рішенням їхнього керівництва.

Наступний крок щодо лібералізації НБУ зробив з 15 квітня, коли надав банкам та небанківським фінустановам право продавати готівкову валюту по всій території країни за курсом не вищим за "офіційний плюс 10%", проте в межах обсягу придбаної валюти. В результаті багато банків задекларували можливість продажу валюти за максимально можливим курсом 32,17-32,18 грн/$ і одночасно підняли курс купівлі ближче до курсу продажу. Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Проте в результаті двох стрибків наприкінці квітня та минулого тижня ця різниця різко збільшилася.

Автор: 

гривня (1538) курс (1491) НБУ (9258) Шевченко Кирило (153) обмін валюти (693)


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Топ коментарі
+16
Спасибо. Видали. Топливо уже дострымувалы))) Ответ один: везде про*бали и тут не останем
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20.05.2022 15:43
+9
Зачем этот шломиэль вырядился в вышиванку? Выглядит как глумление
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20.05.2022 18:05
+5
100%!, топливо дорегулировывались, теперь что б устаканилось, надо в три раза больше возить и в 2 раза дороже продавать.... что не исключает тупого барыжничества на очередях и канистрах... люди начнут за гривну продавать машины - квартиры с запасом по 100 гривен за бакс.....
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20.05.2022 17:07
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Спасибо. Видали. Топливо уже дострымувалы))) Ответ один: везде про*бали и тут не останем
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20.05.2022 15:43 Відповісти
100%!, топливо дорегулировывались, теперь что б устаканилось, надо в три раза больше возить и в 2 раза дороже продавать.... что не исключает тупого барыжничества на очередях и канистрах... люди начнут за гривну продавать машины - квартиры с запасом по 100 гривен за бакс.....
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20.05.2022 17:07 Відповісти
держи нас вкурсе что еще тебе удалось и где
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20.05.2022 18:03 Відповісти
таки удалось..
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20.05.2022 18:51 Відповісти
Спекулянтов и прочее ворье нужно расстреливать и вопросов ни у кого не будет!
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20.05.2022 16:15 Відповісти
Плісняві схожі на самогубців? Швидше на ненажерливі прірви, без совісті і честі.
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc


Кирило Шевченко: великий махінатор з НБУ. Сліди в Укргазбанку!
https://www.youtube.com/watch?v=e3t8pwz455E

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20.05.2022 17:57 Відповісти
Першими треба відправляти до кацапів любителів комунізму. Тоді не буде кому казати про спекулянтів.
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21.05.2022 13:16 Відповісти
Долар по 40 - питання тижнів | Інфляція та скорочення виплат / РЕВА дав оцінку економіці УКРАЇНИ
https://www.youtube.com/watch?v=KfR6C4kDJqg
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20.05.2022 18:01 Відповісти
Дякую
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21.05.2022 09:55 Відповісти
Зачем этот шломиэль вырядился в вышиванку? Выглядит как глумление
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20.05.2022 18:05 Відповісти
узаконили курс черного рынка
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20.05.2022 18:58 Відповісти
Я взагалі не зрозумію про що він каже. У жодному банку не бачив такого курсу долара. Вони все брешуть безбожним чином як і шмаркля.
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20.05.2022 19:07 Відповісти
На фронті не получається, так з середини валять, долар вже 35
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20.05.2022 20:30 Відповісти
37 стоїть , зайшов спитав - нема !!
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20.05.2022 20:40 Відповісти
а нашо тобі долари якшо не секрет? на бєтонометри відкладаєш? чи на євробляху?
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20.05.2022 23:16 Відповісти
Якщо у людини є робота і він отримує більше, ніж витрачає - у нього з'являються заощадження. А оскільки курс зараз фіксований, а ціни ростуть і після війни долар відпустять, то всі заощадження в гривні досить суттєво знеціняться. І тому, є досить розумним кроком купувати більш стійку валюту
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21.05.2022 11:14 Відповісти
Потому что он не нищеброд, в отличие от тебя, Шариков
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21.05.2022 16:10 Відповісти
А куда бабло с Нац банка делось, шлемазий?
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20.05.2022 20:59 Відповісти
Правильное решение курс 29 и бензин по 60...
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20.05.2022 22:31 Відповісти
Это четко схема Азирова-Овоща, когда "доллар по 8", но дешевле чем за 10 его было не купить!
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20.05.2022 23:22 Відповісти
Причин для роста курса нет на самом деле. Так что это всё спекуляции.
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21.05.2022 06:08 Відповісти
Конечно нет, как и проблем с экспортом зерна и металла
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21.05.2022 17:02 Відповісти
зберігай, не зберігай ₴ обвалиться. і це гарантовано! Україна багато втратила людей і землі за останні три місяці...
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21.05.2022 07:14 Відповісти
Реальный пусть сберегут а не НБУ
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21.05.2022 17:00 Відповісти

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