Фінляндія орендувала плавучий LNG-термінал для відмови від російського газу

Фінський мережевий оператор Gasgrid Finland та американська Excelerate Energy підписали у п'ятницю угоду про оренду плавучого LNG -терміналу строком на 10 років.

Про це міністр фінансів Фінляндії Анніка Саарікко заявила на пресконференції, присвяченій цій події, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Із задоволенням повідомляю, що Gasgrid та американська компанія Excelerate Energy підписали угоду про оренду для Фінляндії судна-терміналу LNG на 10 років", – заявила очільниця Мінфіну Фінляндії.

Вона зазначила, що "оренда судна-терміналу LNG допоможе відмовитися від постачання газу з Росії".

Очікується, що судно буде введено в експлуатацію наступної зими і базуватиметься спочатку в естонському порту Палдіскі, а потім у Хаміні на півдні Фінляндії. Прийомні споруди для судна будуть збудовані у Фінляндії та в Естонії.

Орендоване судно – Exemplar місткістю 151 тис. кубометрів (приблизно 68 тис. тонн LNG). Воно регазифікуватиме газ на терміналі та подаватиме його в газову мережу.

У Фінляндії газ припадає близько 5% споживання енергії.

Як повідомлялось, раніше у п'ятницю фінська державна газова компанія Gasum оголосила про отримання від ТОВ "Газпром експорт" повідомлення про припинення постачання російського газу до Фінляндії з 21 травня. Gasum відмовилась виконувати вимоги російської сторони про перехід на нову систему оплати газу і має намір подати позов до арбітражу.

Міністр у справах ЄС Тітті Туппурайнен на сторінках газети Helsingin Sanomat раніше заявила, що перехід на оплату в рублях є порушенням санкцій та спробою внести розкол до лав ЄС.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.