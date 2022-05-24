Хорватія пропонує свої порти для експорту українського зерна
Порти Хорватії на узбережжі Адріатичного моря можуть забезпечити альтернативний маршрут для транспортування зерна з України, порти якої в Чорному та Азовському морях залишаються заблокованими внаслідок військового вторгнення Росії.
Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андрія Метелко Згомбіч, передають Порти України.
Згомбіч брала участь у засіданні Ради ЄС із загальних питань, на якому обговорювалася продовольча безпека та енергетика.
"Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні, і що вони можуть бути ефективним та коротким шляхом до Північної Африки", – сказала вона.
Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія презентувала план дій, який має допомогти Україні відновити експорт агропромислової продукції в умовах блокади морських портів російськими військами.
Пізніше Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна, наразі тривають перемовини щодо цього.
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