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Хорватія пропонує свої порти для експорту українського зерна

зерно

Порти Хорватії на узбережжі Адріатичного моря можуть забезпечити альтернативний маршрут для транспортування зерна з України, порти якої в Чорному та Азовському морях залишаються заблокованими внаслідок військового вторгнення Росії.

Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андрія Метелко Згомбіч, передають Порти України.

Згомбіч брала участь у засіданні Ради ЄС із загальних питань, на якому обговорювалася продовольча безпека та енергетика.

"Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні, і що вони можуть бути ефективним та коротким шляхом до Північної Африки", – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія презентувала план дій, який має допомогти Україні відновити експорт агропромислової продукції в умовах блокади морських портів російськими військами.

Пізніше Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна, наразі тривають перемовини щодо цього.

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зерно (1868) порт (1390) Хорватія (77) експорт (3826)


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