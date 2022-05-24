Хорватія пропонує свої порти для експорту українського зерна

Порти Хорватії на узбережжі Адріатичного моря можуть забезпечити альтернативний маршрут для транспортування зерна з України, порти якої в Чорному та Азовському морях залишаються заблокованими внаслідок військового вторгнення Росії.

Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андрія Метелко Згомбіч, передають Порти України.

Згомбіч брала участь у засіданні Ради ЄС із загальних питань, на якому обговорювалася продовольча безпека та енергетика.

"Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні, і що вони можуть бути ефективним та коротким шляхом до Північної Африки", – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія презентувала план дій, який має допомогти Україні відновити експорт агропромислової продукції в умовах блокади морських портів російськими військами.

Пізніше Україна запропонувала створити Організацію країн-експортерів зерна, наразі тривають перемовини щодо цього.