Шредер відмовився увійти до ради директорів "Газпрому"

Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер відхилив пропозицію увійти до ради директорів російського "Газпрому".

Про це він повідомив у LinkedIn, передає DW.



Зазначається, що раніше у вівторок "Газпром" офіційно висунув кандидатуру Шредера до складу ради директорів.

Водночас той заявив, що давно повідомив "Газпрому", що не зацікавлений у цій посаді. "Я вже сказав про це компанії", – сказав Шредер.

Як повідомлялося, минулого тижня Герхард Шредер пішов з посади голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть". Він очолював раду директорів "компанії з 2017 року.

Раніше у німецькому бундестазі домовилися позбавити державного фінансування офіс ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, який займає посади у кількох російських державних компаніях та відомий лобіювання інтересів РФ.

У Німеччині Шредера рішуче критикують за близькість до Кремля та роботу у російських держконцернах, зокрема "Роснафті" та управляючій компанії проєкту "Північний потік-2". Критика різко посилилася після початку війни в Україні. Кілька тижнів тому кілька співробітників його офісу звільнилися на знак протесту проти його позиції щодо Росії.