Грецький суд скасував рішення про арешт іранської нафти через санкції США

Грецький суд скасував рішення, яке дозволило країні арештувати вантаж іранської нафти в рамках застосування санкцій США.

Про це пише Bloomberg, передають Порти України.

"Після інтенсивних подальших заходів грецький апеляційний суд скасував початкове рішення суду про арешт іранської нафти", – повідомило посольство Ірану в Греції.

Грецький суд вирішив скасувати попереднє рішення, враховуючи нові дані, які надала іранська компанія, що експлуатує судно, повідомили поінформовані джерела.

Танкер Lana (колишній Pegas; прапор – Росія), що перевозив іранську нафту, був затриманий поблизу берегів Греції, а його вантаж конфісковано наприкінці травня.

Через декілька днів після першого рішення про конфіскацію іранської нафти, іранський Корпус вартових ісламської революції перенаправив два грецькі нафтові танкери в іранські води як крок у відповідь на арешт судна Грецією, яка застосувала санкції США.

Рішення грецького суду може допомогти звільнити два затримані Іраном танкери, судячи з того, як відбувалися попередні захоплення суден за участю Тегерану.

Раніше повідомлялося, що російський експорт мазуту до Греції у квітні 2022 року досяг рекордного місячного рівня через збільшення танкерних перевезень.