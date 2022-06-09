Європарламент закликав розробити механізм конфіскації російських активів для допомоги Україні
Європарламент рекомендує розробити механізм, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи в ЄС та використати їх для відбудови України.
Про це йдеться у доповіді Європарламенту, яку депутати схвалили на засіданні 8 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
В документі наголошується, що депутати рекомендують ЄС "надавати Україні необхідну матеріальну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу, бути готовими зробити максимальний внесок у повоєнне відновлення країни, оскільки демократія та свобода залежать від процвітання та економічної стабільності".
Згідно з документом, євродепутати також закликають "створити правовий інструмент, що дозволяє конфіскувати заморожені російські активи та засоби та використовувати їх для відшкодування збитків та відновлення України".
У ході дискусії, що відбулася напередодні, перемогла позиція, відповідно до якої ЄС повинен всіляко підтримати Україну у військовому, економічному, політичному і дипломатичному сенсах і засудити Росію.
Головний висновок із дій Росії в Україні полягає у рекомендації посилення рішень ЄС у галузі зовнішньої політики та політики безпеки, посилення суверенітету Європи як союзу за рахунок поступок у національних суверенітетах.
Зокрема, євродепутати рекомендують "запровадити голосування кваліфікованою більшістю у певних галузях зовнішньої політики, як це вже передбачено в договорах, наприклад, прийняття режимів персональних санкцій ЄС, та прагнути поширити голосування кваліфікованою більшістю на зовнішню політику у Раді, щоб підвищити ефективність зовнішньої політики ЄС".
Це означає скасування вето однієї чи кількох менш значущих членів ЄС, наприклад, Угорщини, на зовнішньополітичні та оборонні рішення. Більше того, рекомендується зобов'язати кандидатів у ЄС "активно та беззастережно" виконувати такі рішення.
Зазначимо, що подібні документи Європарламенту не мають обов'язкової сили для директивних органів ЄС та країн-членів Союзу. Однак вони відображають стан суспільної думки і зазвичай є основою для прийняття політичних рішень.
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