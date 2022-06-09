Греція затримала танкер, який перевозив до США конфісковану іранську нафту

Керівництво порту "Пірей" заборонило вихід у море грецькому танкеру Ice Energy, який перевозив до США частину вилученої в Греції з танкера Lana іранської нафти.

Про це повідомила грецька газета Efimerida ton Syntakton, передає enkorr.

Ice Energy – одне із двох суден, зафрахтованих Міністерством юстиції США для перевезення частини конфіскованої іранської нафти до Нью-Йорка. Зокрема, в нього вже завантажено приблизно половину кількості нафти, яка була на борту Lana.

За наявною інформацією, забороні передувала ухвала прокурора Халкіди, який визнав перекачування з Lana нафти незаконним.

Судновласник Георгіос Прокопіу, засновник Dynacom, заявив судноплавному веб-сайту Lloyd's List, що він "засмучений розвитком подій". Із його слів, затримання його танкера було "на 100% політичним".

Раніше повідомлялося, що грецький суд скасував рішення, яке дозволило країні арештувати вантаж іранської нафти в рамках застосування санкцій США.

Танкер Lana (колишній Pegas; прапор – Росія), що перевозив іранську нафту, був затриманий поблизу берегів Греції, а його вантаж конфісковано наприкінці травня.

Через декілька днів після першого рішення про конфіскацію іранської нафти, іранський Корпус вартових ісламської революції перенаправив два грецькі нафтові танкери в іранські води як крок у відповідь на арешт судна Грецією, яка застосувала санкції США.

Рішення грецького суду може допомогти звільнити два затримані Іраном танкери, судячи з того, як відбувалися попередні захоплення суден за участю Тегерану.

Раніше повідомлялося, що російський експорт мазуту до Греції у квітні 2022 року досяг рекордного місячного рівня через збільшення танкерних перевезень.