Українські рітейлери оцінили падіння товарообігу після початку війни у 75%

Товарообіг українських рітейлерів за два перших місяці повномасштабного вторгнення російських військ у країну скоротився в середньому на 75%.

Про це бізнес-аналітик Асоціації рітейлерів України (РАУ) Яна Єрмакова, представляючи результати спільного дослідження РАУ та Української ради торгових центрів (УСТЦ), передає Інтерфакс-Україна.

"На кінець квітня найбільше товарообіг скоротився в категорії сфери послуг – він упав на 94%. Це і розважальні центри, і кінотеатри. У середньому падіння товарообігу рітейлерів та компаній склало 75%", – розповіла Єрмакова.

Згідно з результатами опитування рітейлерів, зниження товарообігу компаній у категорії ювелірних виробів на кінець квітня становило 89% від показника у січні 2022 року. Рітейлери одягу та взуття відчули зниження товарообігу на 83%, електроніки та побутової техніки – на 74%, продуктові рітейлери – на 49%.

За даними опитування, падіння товарообігу аптек, будівельних гіпермаркетів, рітейлу на автозаправних станціях становило в середньому 63%.

Як повідомлялося, рітейлери України оцінюють збитки внаслідок повномасштабного російського вторгнення у 50,7 млрд грн без урахування втраченої вигоди.

Протягом двох місяців військових дій істотних збитків було завдано 2910 торговим точкам площею 1,6 млн кв. м (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі), 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.