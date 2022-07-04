Російський уряд скоротить фінансування держпрограм через дефіцит бюджету, – ЗМІ

Мінфін РФ пропонує зменшити бюджетне фінансування державних програм та ряду інших напрямку на понад 500 млрд рублів у 2023 році.

План оптимізації для "забезпечення збалансованості" бюджету РФ передбачає скорочення бюджетних видатків на аналогічну величину також у 2024 та 2025 роках, пише російське видання "Вєдомості".

Порівняно із затвердженими на 2022­-2024 роки планами наступного року витрати можуть зменшити на 557 млрд руб., у 2024 році – на 539 млрд руб., у 2025 році – орієнтовно на 534 млрд рублів.

Зменшення видатків торкнеться 59 держпрограм та непрограмних напрямків із 62.

В російському Мінфіні пояснюють, що таке рішення покликане забезпечити пріоритизацію видатків федерального бюджету та дозволить сконцентрувати їх на найбільш важливих та актуальних напрямках.

Найбільше видатків планується зняти з держпрограм "Розвиток транспортної системи" (390 млрд руб. у сумі за 2023-2025 роках, приблизно по 130 млрд щорічно), "Науково-технологічний розвиток" (150 млрд за весь період), "Забезпечення обороноздатності країни" (120 млрд за наступні три роки).

Востаннє Мінфін РФ проводив оптимізацію видатків для збалансованості трирічного бюджету в пандемійному 2020 році. Тоді міністерство скорочувало витрати за "незахищеними" статтями на 10%, держпрограму озброєнь – на 5%, а також відмовилося від індексації зарплат чиновників.

Читайте також: У Росії цієї весни закрилося в півтора раза більше юросіб, ніж минулого року

Водночас загалом за всіма держпрограмами та непрограмними напрямами загалом витрати зростають приблизно на 1,6 трлн руб. щорічно – у 2023–2025 роках на них планується направити 22,6 трлн, 23 трлн і 24 трлн крб.

Найбільше витрати планується наростити за держпрограмою "Соціальна підтримка громадян": у 2023 році на 936,4 млрд руб. до 3,4 трлн руб., у 2024 році – на 1 трлн до 3,6 трлн, у 2025 році – на 1,2 трлн до 3,9 трлн рублів.

Згідно з чинним законом про бюджет Мінфін планував доходи в 2022 році на рівні 25 трлн руб. трлн та 26,4 трлн руб. відповідно. Таким чином, у 2022 році очікувався профіцит бюджету на 1,3 трлн руб. (1% ВВП), у 2023 році – 299 млрд (0,2% ВВП), 2024 р. – дефіцит лише на рівні 523 млрд руб. (0,3% ВВП).

Тепер міністерство прогнозує виконання федерального бюджету 2022 році з дефіцитом на рівні 1,7 трлн рублів (1,2% ВВП).

Мінфін РФ закладає бюджетний дефіцит і на наступну трирічку: у 2023 році на рівні 1,6 трлн руб., або 1,1% ВВП, у 2024 році – 1 ,4 трлн руб. або 0,9% ВВП, у 2025 році – 1,4 трлн руб. або 0,8% ВВП.