Starbucks може продати російський бізнес місцевому ресторатору, – ЗМІ

Американська мережа кав'ярень Starbucks знайшла покупця на російський бізнес, його може придбати ресторатор та засновник компанії Pinskiy&Co Антон Пінський.

Про це повідомляють "Ведомости" із посиланням на двох консультантів компанії. Інформацію також підтвердив один зі знайомих російського ресторатора.



За словами співрозмовників видання, угоду можуть закрити вже в 20-х числах липня. Вона передбачає право оренди на всі площі кав'ярень Starbucks з ремонтом (але без можливості використання продукції та технологій Starbucks), а також приміщення у торговому центрі "Пушкіно Парк", що перебуває у власності компанії.



Новий власник мережі кав'ярень повинен провести ребрендинг за аналогією з американською мережею ресторанів McDonald's, яку придбав підприємець Олександр Говор і перейменував на "Вкусно – и точка", стверджує джерело газети.

Водночас сам Пінський не підтвердив інформацію про угоду. У Starbucks та ФАС не відповіли на запити видання.

Як повідомлялося, 8 березня Starbucks оголосила про призупинення постачання продукції в РФ та роботи своїх закладів у цій країні. Уже 23 травня компанія остаточно підтвердила намір піти з Росії.

Створена в 1971 році компанія Starbucks Coffee Company налічує понад 34 тис. магазинів у всьому світі, в тому числі 130 магазинів у Росії, які належать і керуються ліцензованим партнером.