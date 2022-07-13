Приватизацію "Ощадбанку" поставили на паузу, – голова правління

Процес приватизації державного "Ощадбанку" наразі призупинений.

Про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов, передає "Мінфін".

Ми, як і раніше, продовжуємо співпрацю з ЄБРР, зокрема, за програмою торговельного фінансування, але зрозуміло, що роботу з приватизації "Ощадбанку" поставлено на паузу. Нині це не в пріоритеті", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

За словами Наумова, також підкориговано стратегію банку через оновлення Кабміном стратегічних напрямів діяльності держбанків.

Як повідомлялося, "Ощадбанк" та ЄБРР у ​​жовтні 2021 року підписали мандатний лист щодо початку роботи над проєктом залучення довгострокового кредиту обсягом до 100 млн евро.

12 жовтня того ж року Кабмін схвалив Стратегію розвитку АТ "Державний ощадний банк України" на 2021-2024 роки. Проєкт Стратегії розроблено правлінням та затверджено наглядовою радою "Ощадбанку".

Нагадаємо, ще у листопаді 2016 року Мінфін підписав меморандум з ЄБРР щодо підтримки "Ощадбанку", а в травні 2018 року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінзакладу.

Міністерство фінансів у лютому 2018 року в межах оновленої стратегії реформування державного банківського сектора запланувало поступове включення "Ощадбанку" у систему Фонда гарантування вкладів.

Відповідно до меморандуму з МВФ, який був заключений у грудні 2018 року, повну державну гарантію депозитів фізосіб в "Ощадбанку" планували скасувати до кінця 2019 року.

"Ощадбанк" засновано 1991 року. Його єдиним власником є ​​держава.