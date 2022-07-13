Доходи Росії від експорту нафти зростають попри санкції, – МЕА

Доходи від експорту російської нафти на тлі зростання світових цін у червні знову перевищили $20 млрд, незважаючи на скорочення фізичних обсягів її експорту.

Про це йдеться в черговому огляді світового ринку нафти, підготованому Міжнародним енергетичним агентством (МЕА, IEA), повідомляє російський Forbes.

За даними агентства, у червні експортна виручка Росії збільшилася на $700 млн і досягла $20,4 млрд, що на 40% вище за середній показник минулого року.

Водночас щоденний експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у червні впав на 250 тисяч барелів і склав 7,4 млн барелів на добу – найнижчого показника з серпня 2021 року.

При цьому видобуток нафти в Росії зріс з 9,26 млн барелів на добу у травні до 9,74 млн барелів у червні.

Європа продовжує залишатися основним ринком для російської нафти – на європейський ринок у червні постачалося 2,9 млн барелів нафти на добу – мінімум з листопада 2021 року. У Китай у червні постачалося 1,8 млн барелів на добу, в Індію – 0,8 млн.

Зростання доходів РФ від експорту нафти обумовлене ростом світових цін. За даними Bloomberg, еталонна нафта марки Brent у червні коштувала в середньому понад $117 за барель, що дозволяло частково компенсувати знижку на нафту Urals, яка зростала на тлі підготовки Євросоюзу до поступової відмови від морського імпорту нафти з Росії. За даними Мінфіну РФ, у червні ціна на нафту марки Urals зросла на 10,7% порівняно з травнем і склала в середньому $87,25 за барель.

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Водночас зміцнення рубля (у червні російська валюта зміцнилася до долара на більш ніж на 15% на тлі припливу експортної виручки та падіння імпорту) не дозволило російському бюджету, більше третини якого формується за рахунок нафти та газу, повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, зазначає Bloomberg. Доходи бюджету РФ від нафти і газу впали у червні впали порівняно з травнем на 18% і склали 717,9 млрд рублів ($11,7 млрд), що є найнижчим показником з серпня минулого року.

Як повідомлялося, щоб обмежити доходи РФ від експорту нафти на тлі високих світових цін США та їхні союзники в рамкаїх "Великої сімки" (G7) обговорюють плани обмежити ціну на російську нафту у діапазоні між $40 і $60 за барель.

Однак в експертному середовищі існує багато скепсису щодо того, що цієї угоди вдасться досягнути найближчим часом. Одна з проблем полягає в тому, що запровадження нового механізму вимагатиме від Європейського Союзу внесення змін до останнього пакету санкцій, який передбачає повну заборону на надання низки послуг для транспортування російської нафти.

Тим часом Росія намагається перенаправити експорт нафти з традиційних ринків у Індію та Китай.