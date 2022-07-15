Євросоюз вдвічі зменшив імпорт вугілля з Росії за місяць

Європейський союз різко скоротив енергетичне вугілля з Росії напередодні повної заборони на його закупівлі.

Зокрема, імпорт вугілля до ЄС з РФ морем у червні склав всього 1,7 млн тонн, що на 48% нижче за травневий обсяг, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Financial Times.

За даними консалтингової фірми CRU, це найбільше скорочення як мінімум з 2019 року. До цього показник зростав три місяці поспіль. Ймовірно, європейські компанії накопичували значну кількість російського вугілля перед запровадженням повної заборони на його імпорт, зазначає аналітик CRU Дмитро Попов.



"Ми чуємо, що не вистачає складських запасів для залізної руди, тому що вони зайняті вугіллям", – сказав він.



Європейські країни все більше залежать від вугілля через обмежені постачання російського газу останніми місяцями. Німеччина, Нідерланди, Австрія та Франція планують цього року використати вугільні електростанції, щоб покрити дефіцит газу, а це означає, що скорочення імпорту з Росії, ймовірно, призведе до зростання цін на електроенергію напередодні зими, зазначає FT.



Тим не менш, Європейська комісія в межах введених проти РФ санкцій за розв'язану повномасштабну війну проти України схвалила у квітні повну заборону на імпорт усіх видів російського вугілля, яка має набути чинності 10 серпня, що, за її словами, коштуватиме Москві 8 млрд євро втрати доходів щороку.



В результаті країни ЄС шукають альтернативні джерела постачання. За даними аналітичної компанії Kpler, з початку березня вони імпортували 15,8 млн тонн неросійського енергетичного вугілля. Це на 45% перевищує показник за аналогічний період допандемійного 2019 року. Основний приріст поставок припав на ПАР та Австралію.



"Запаси вугілля удосталь на частину літа, що залишилася, але більш тривала залежність від вугільних електростанцій для заміни газу означає, що Європі в кінцевому підсумку доведеться поповнювати запаси. І на той час російське вугілля буде знято з порядку денного через заборону імпорту", – зазначає старший аналітики з енергетики Goldman Sachs Саманта Дарт.

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Аналітик UBS Майлз Оллсоп сказав, що "є велике питання" щодо того, чи зможе Європа знайти достатньо вугілля для заміни імпорту з РФ, а також покриття нестачі постачання природного газу.



"У 2021 році Європа імпортувала з Росії близько 35-40 млн тонн енергетичного вугілля. Я думаю, що це по-справжньому складне завдання для вугільної промисловості – легко покрити такий дефіцит", – сказав він.



На думку експерта, чекати різкого збільшення постачання з Колумбії, ПАР, Австралії та США не варто. "Крім того, потенційно потрібно знайти 20-30 млн тонн для заміни газу. Це починає ставати серйозною проблемою", – додав він.

Як повідомлялося, Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії. У тому числі він передбачає відмову від російського вугілля до серпня 2022 року. Водночас Велика Британія та Польща вже заборонили імпорт вугілля з РФ.